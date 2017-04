TSV 1860 muss auswärts antreten Liveticker: Löwenrunde vor dem Spiel gegen Aue

13.08 Uhr: Pereira habe bereits drei Mal mit dem neuen Geschäftsführer Ian Ayre getagt, es werde demnächst regelmäßig weitere Treffen geben. Mehr aus dem Fenster lehnen will er sich nicht.

13.04 Uhr: Wie bewertet der Coach die Tabellensituation - besteht noch eine große Gefahr für Sechzig? "Es wird sicherlich ein harter Kampf bis zum Schluss. Die ganzen Mannschaften unten sind ständig am punkten." Pereira sei vor diesem Hintergrund - wie bereits gegen Stuttgart - auch nicht mit einem Punkt zufrieden: "Ich gehe nie mit einem Unentschieden im gedächtnis in ein Spiel. Insgesamt fahre ich imemr hin mit der Absicht, drei Punkte zu gewinnen." Hinterher könne man je nach Spielverlauf womöglich mit einem Remis zufrieden sein, was man gegen Suttgart allerdings logischerweise nicht war. Pereira weiter: "Diese drei Punkte sind wichtig, weil wir nicht nur mit Aue im direkten Kampf sind, sondern auch noch mit anderen Teams."

13.02 Uhr: Welches Spiel erwartet der Portugiese in Aue? "Der Gegner Aue habe ich in den letzten Tagen sehr genau analyisert. Man sieht eine Mannschaft, die mit der Hinrunde nichts zu tun hat. Wir hatten in der Hinrunde ein sehr gutes Ergebnis gegen Aue, aber die Mannschaft hat jetzt Selbstvertrauen, es wird ein sehr schweiriges Spiel. Aue hat sich gut entwickelt. Beide brauchen Punkte", führt Pereira-Übersetzer Alex Allegro aus, "das ist es, was ich von diesem Spiel erwarte."

13.00 Uhr: Pereira ist da, los geht's!