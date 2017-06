TSV 1860 München Wahl des Verwaltungsrats: Hickhack und Handreichung

"Wir können die Realität nicht ignorieren"

Präsident Robert Reisinger, zuletzt wie Drees deutlicher Ismaik-Kritiker, überraschte mit zwei Aussagen. "Wir können die Realität nicht ignorieren. Wir haben einen Investor. Und wir müssen uns wieder die Hand reichen", sagte er. Eine Botschaft der Umkehr nach dem jüngsten Konfrontationskurs. Ob man sich eine Zukunft ohne den ungeliebten, machthungrigen Geldgeber zu einfach vorgestellt hat, oder ihn in diesem Glauben lassen will? Drees lapidar: "Die andere Seite ist mit im Boot, also muss man versuchen, es über Wasser zu halten." Zuletzt hatte man eher den Eindruck, als würde der e.V. dieses in der Mitte durchsägen wollen, um den Jordanier zu versenken – ohne Gedanken an die eigene Tragfähigkeit?