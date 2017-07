Und er ließ unerwähnt, dass eine Insolvenz der KGaA vor allem ihn als Hauptgläubiger getroffen hätte. Laut SZ hat er ferner durch die gewährte Stundung ein Druckmittel in der Hand. Demnach habe ein neuer Darlehensgeber keinerlei Sicherheit, dass er sein Investment jemals wiedersehe, solange Darlehen von Ismaik bestünden.

Münchner Milliardär will bei Sechzig einsteigen

Wie die SZ berichtet, steht der Münchner Milliardär Gerhard Mey, der sein Geld mit Autodächern verdient und 50 Prozent von Webasto hält, als Löwen-Retter bereit. "Es ist ein unglaubliches Unglück, dass dieser Traditionsklub so unter die Räder geraten ist. Ich will ihn gerne dorthin führen, wo er hingehört, in die Bundesliga. Wir dürfen nicht bummeln und müssen sofort wieder raus aus der Regionalliga. Ich würde bei 1860 aus Leidenschaft einsteigen", sagte er.

Ismaik hat wohl gute Aussichten

Doch noch blockiert Ismaik. Deshalb ist auch der für den 23. Juli anvisierte Termin für die Mitgliederversammlung in Gefahr. Dem nicht genug. "Ismaik hat sehr gute Chancen. Die 50+1-Regel hat aus kultureller und historischer Sicht sicher ein Existenzrecht, aber mittlerweile gibt es zu viele Ausnahmen und Sonderregelungen, so dass man aus rechtlicher Sicht Probleme bekommt", sagte Sport-Business-Experte Thomas H. Rudy. Auch laut Sportrechtler Michael Lehner hat Ismaik gute Aussichten. "Ist es richtig, dass der marode Verein einen Dummen mit vielen Millionen findet, den man dann, wenn es nicht läuft, wieder ohne eigenen Schaden und ohne eigene Haftung loswerden möchte?", argumentierte er. Entweder werde ein Gericht 50+1 kippen oder die Bundesliga müsse einem Gerichtsbeschluss zuvorkommen, meinte Rudy.

Den Weg über die Gerichte will Ismaik notfalls gehen, er brachte sich bereits gegen die Verteidiger in Stellung. "Besonders enttäuscht mich die Haltung von Dr. Rainer Koch", wetterte er gegen den Präsidenten des BFV. Die AZ erreichte diesen in Russland, wo Koch beim Confed Cup weilte. "Das machen andere auch", meinte er zur Attacke gegen ihn. Er werde am Montag zur Regionalliga-Sitzung zurückreisen und sich dann mit seinen BFV-Kollegen besprechen. Patrick Mayer

Lesen Sie hier: Wie der Transfer von Uduohkai das Löwen-Team sicherte