"Ich denke, ich habe in der Hinrunde genügend Argumente gebracht und gute Leistungen gezeigt. Ich versuche, das weiterzuführen. Dann denke ich auch, dass es am Ende des Tages reichen wird", erklärte der 20-jährige Hiller der AZ mit dem Selbstbewusstsein einer starken Regionalliga-Hinserie. Sommer-Neuzugang Bonmann, erst im Herbst nach einem Syndesmosebandriss genesen, setzt dagegen: "Ich fühle mich wieder richtig fit und will nach der Winterpause im Tor stehen. Das will doch jeder Torwart, egal, wo er spielt", sagt der ehemalige Schlussmann von Borussia Dortmund und scherzt: "Höchstens bei Real Madrid wär‘s vielleicht auf der Bank okay." Da die Sechzger nicht die Königlichen sind, soll’s dann doch der Platz zwischen den Pfosten sein.

Bonmann liegt hinten

Nachdem die beiden Keeper im ersten Test des neuen Jahres jeweils vermeiden konnten, hinter sich greifen zu müssen, steht’s nach dem Innsbruck-Test 3:0 für Hiller – er konnte die Null halten, während Bonmann gleich drei Tore kassierte. Der gebürtige Essener sagt zu den Treffern, die er nicht selbst verschuldet hatte: "Das hätten wir durchaus besser lösen können, als drei Gegentore zu bekommen, aber man darf es auch nicht überbewerten. Wir müssen jetzt in der Vorbereitung einfach malochen." Für Hiller sei es "schön" gewesen, zu Null zu spielen, im Vordergrund stehe jedoch selbstredend, "den Trainer insgesamt zu überzeugen".

Hiller (20) wie Bonmann (23) feiern, wie gestern Spielführer Weber, ihre Geburtstage noch in der Winterpause. Mit dem Aufstiegswunsch dürften sie mit ihrem Kapitän konform gehen – was den Platz zwischen den Pfosten anbelangt, gehen die Meinungen zweifellos auseinander.

