München/Oliva Nova - Die Winterpause in der Regionalliga ist lang - doch jetzt geht die Vorbereitung für die Rückrunde in die heiße Phase. Sieben Tage, vom 3. bis 10. Februar, trainieren die Schützlinge von Daniel Bierofka (hoffentlich) unter der spanischen Sonne von Oliva Nova. Der Ort liegt auf halber Strecke zwischen Valencia und Alicante an der Costa Blanca. Daniel Bierofka hat 28 Spieler in das Trainingslager eingeladen (der Löwen-Kader für Oliva Nova).