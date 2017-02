"Ich freue mich auf unser bevorstehendes Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Wir können jetzt einen Big Point im Abstiegskampf setzen", schrieb der Jordanier am Sonntagabend auf Facebook, "ich habe die Mannschaft heute am Trainingsgelände besucht und den Spielern in die Augen geblickt. Mein Gefühl sagt mir, dass unsere Spieler hoch motiviert und gewillt sind, auch das dritte Heimspiel in Folge gewinnen zu wollen."