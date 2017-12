Koch stellte nun aber klar, dass es aus bayerischer Perspektive bei der Reform nicht nur um die Löwen gehe. "Zwei Hinweise: der TSV 1860 hat die Anträge des BFV voll mitgetragen. Und wir haben 18 weitere Regionalliga- und 37 Bayernligavereine, deren Interessen ebenfalls zu berücksichtigen sind", sagte Koch im Interview mit der AZ. "Es kann nicht sein, dass man sich in Bayern nur überlegt, wie Sechzig schnellstmöglich in die Dritte Liga kommt."

Aufstiegsregelung gefährlich für TSV 1860

Taffe Worte aus der BFV-Zentrale am Münchner Stiglmaierplatz. Einerseits verständlich. Andererseits hatten gleich mehrere gegnerische Trainerkollegen von Bierofka in den vergangenen Wochen und Monaten erklärt, dass der TSV 1860 in der semi-professionellen Regionalliga Bayern eigentlich nichts verloren habe. Die umstrittene Aufstiegsregelung, wonach Sechzig im Falle einer Meisterschaft in dieser Saison eine Relegation bestreiten müsste, birgt jedoch die Gefahr, dass die Gieisnger in der Viertklassigkeit verharren.

