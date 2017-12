Heftige Kritik von Rot-Weiß Oberhausen

Bei vielen Vereins-Vertretern aus dem Westen stieß der Ansatz auf deutliche Kritik. "Dieses ganze Getue ist doch nur noch lächerlich, einfach albern und grenzt für mich an Volksverarschung", sagte Präsident Hajo Sommers von Rot-Weiß Oberhausen in einer Umfrage des Magazins "Reviersport": "Ich bin jetzt 59 Jahre alt und weiß nicht, was die Herren da beim DFB veranstalten."

Klare Worte fand auch Franz Wunderlich, Sportvorstand von Viktoria Köln. "Das ist alles einfach nur noch lächerlich und ein großer Witz", sagte Wunderlich: "Ich gehe noch weiter und sage, dass das Ergebnis der Reform einfach nur die große Schwäche des Verbandes aufzeigt. Es fehlt einfach an einer klaren Linie. Ich kann das alles nicht nachvollziehen, will mich aber auch nicht mehr ärgern. Wir können das alles, was die Herren da oben entscheiden, nicht ändern." Bei den Löwen in Giesing war an diesem Freitag indes niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

