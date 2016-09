Der 1860-Mittelfeldspieler und frühere Cluberer Daniel Adlung spricht vor dem anstehenden Bayern-Franken-Derby beim 1. FC Nürnberg am Montagabend (20.15 Uhr, AZ-Liveticker) über die störende Länderspielpause, die Chancen der Sechzger beim Club und seine Rückkehr in die Heimat.

München - Drei Spieltage und das Pokalduell gegen den Karlsruher SC sind rum für den TSV 1860. Nach einem mittelmäßigen Start mit je einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage in der Liga und dem Weiterkommen gegen den KSC ging's erstmal in die Länderspielpause. Jetzt steht für die Löwen am vierten Spieltag das nächste Duell an - und es könnte laut Daniel Adlung ein heißes werden: Der Mittelfeldspieler und Co. treffen am Montagabend auf den 1.FC Nürnberg - auswärts und bei Flutlicht geht's im Bayern-Franken-Derby um den nächsten Dreier.