München - In München gab's im Pokal einen Löwen-Sieg - und jetzt? Am Samstag muss der TSV 1860 am dritten Spieltag der Zweiten Liga in einem doppelt heißen Duell beim Karlsruher SC antreten (Samstag, 13 Uhr, AZ-Liveticker). Nach dem 2:1-Erstrundensieg im DFB-Pokal am vergangenen Samstag geht's nun in die Spielstätte der Badener, den Wildpark - und dort um drei Punkte.