Kritik an Sechzigs Modell mit Ismaik

Die Tatsache, dass Sechzig das Kunststück vollbrachte, mit einem millionenschweren Geldgeber abzusteigen, beschäftigt auch die beiden anderen Klubs. "Ohne die Interna bei 1860 zu kennen, aber das was man hört, ist man nicht ganz so glücklich mit Herrn Ismaik gefahren. Das ist nicht das Modell, was wir anstreben", sagt Essens Vorsitzender Prof. Dr. Michael Welling. Es gebe aber "andere Modelle, die vielleicht seriöser und auf Dauer tragfähiger sind und zu RW Essen passen."

"Wenn wir sehen, was bei 1860 München passiert ist, kann man den Verein nur bedauern. Ein Mäzen, der Geld gibt, kann sehr wichtig sein - aber nur, wenn er sich aus dem Entscheiderkreis heraushält", so Magdeburgs Präsident Peter Fechner, der auf RB Leipzig und die TSG Hoffenheim als funktionierende Modelle erweist: "Aber ab dem Moment, wo einer meint, sich einmischen zu müssen und vielleicht noch die Mannschaft zusammenstellen zu müssen, geht das 100 Prozent schief."

Kulttrainer Lorant: "Das dauert ein paar Jahre"

Bleibt Kult-Trainer Werner Lorant, der an seinem derzeitigen Wohnort auf einem Campingplatz in Waging am See grantelt: "Das haben ich ja vor drei Jahren schon gesagt: Ihr könnt euch nicht von einem Investor bestimmen lassen oder abgängig machen. Weil wenn der mal aufhört, dann ist es vorbei - dann fängt man ganz unten an, so wie jetzt. Das ärgert mich eigentlich am meisten. Das dauert ja wieder ein paar Jahre. Das sind Jahre, in der die nächste Fan-Generation weggeht." Bleibt abzuwarten, wann und ob dieser einst so ruhmreiche Traditionsverein (jemals) wieder erstklassig spielen wird.