München - Sorry Löwen - sorry für die Pleite im Erzgebirge. Das sagt Geldgeber Hasan Ismaik sinngemäß in einer Nachricht über den 0:3-Niederlage des TSV 1860 am Sonntag in Aue. "Liebe Löwen, das unerklärliche 0:3 in Aue wird mich noch die nächsten Tage verfolgen. Ich kann mich für diesen Rückschlag bei Euch nur entschuldigen", lässt der Hauptgesellschafter des TSV per Facebook verlauten.