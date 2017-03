TSV-1860-Heimstärke Sieben Spiele ungeschlagen: Endlich daheim!

„Wir sind froh, dass es zuhause funktioniert, wo wir unsere Fans im Rücken haben“, erklärte Pereira am Freitag über das Kellerduell, zu dem der TSV 1860 knapp 30 000 Zuschauer erwartet. Ganz im Gegensatz zum 0:2 vor Wochenfrist bei Union Berlin, das sinnbildlich für die Auswärtsmisere (sechs Pleiten in Folge) steht. Pereira sagte über die Niederlage: „Wir hatten zuletzt Schwierigkeiten auswärts. Das hängt auch mit dem Selbstvertrauen der Mannschaft zusammen, dass wir noch nicht alles so umsetzen können, wie wir es wollen.“ In Berlin hatte der Portugiese seiner Elf die richtige Mentalität abgesprochen, jetzt fordert er: „Ich will kein Team, das Zweifel hat. Ich will eine Mannschaft, die überzeugt ist von ihrem Spiel, die es dominieren will, proaktiv ist und nicht nur reagiert.“