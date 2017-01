Dolmetscher Alex Allegro schaute seinen Chef ungläubig an, Vitor Pereira schmunzelte nur. Der Cheftrainer der Löwen hatte gerade auf die Frage geantwortet, ob ihm bange sei wegen der erwartet kalten Temperaturen in der Arena in Fröttmaning. Der Portugiese zog den rechten Mundwinkel nach hinten, rutschte auf seinem Sessel hibbelig ein paar Zentimeter nach vorne. Er erzählte von einem Auswärtsspiel in Moskau. "Da war es so kalt", sagte er, "die Temperaturen fielen so schnell, ich habe gedacht, mir friert der Darm zu." Allegro übersetzte peinlich berührt, sein Boss hatte bei den Journalisten für einen Lacher gesorgt.