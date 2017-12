Auch bei der BSG. Die Leipziger wurden 1964 DDR-Meister und 1966 DDR-Pokalsieger. Danach gab es keinen vergleichbaren Erfolg mehr, vor der Wende nicht, und auch nicht danach. Am 13 Januar treffen nun beide Klubs zum Test im Grünwalder Stadion aufeinander (18 Uhr). Es ist eine erste Standortbestimmung für die Löwen nach (dann) viereinhalb Wochen Winterpause.

TSV 1860 und Chemie Leipzig teilen sich Einnahmen

Für die Sachsen geht es um noch viel mehr. Erst 2008 fusionierte sich die BSG neu. Im Vorjahr gelang schließlich der Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga Nordost. Doch der altehrwürdige Alfred-Kunze-Sportpark (Kapazität: 4.999 Zuschauer) ist weit mehr als in die Jahre gekommen. Der Klub plant nun, die Heimspielstätte auf eigene Initiative hin zu sanieren - und braucht dafür ordentlich Geld.

Die Partie ist denn auch als "Benefizspiel" ausgelobt. Beide Klubs wollen sich die Einnahmen nach Abzug der Kosten teilen. Sechzig möchte in seine Flutlichtanlage auf dem Trainingsgelände an der Grünwalder Straße investieren, die BSG in ihrer Heimspielstätte am liebsten eine neue bauen. Veranschlagte Kosten in Leipzig: geschätzt 300.000 bis 500.000 Euro.

Hilfe durch TSV 1860

So viel dürfte freilich beim Test in Giesing nicht zusammenkommen. Aber weiterhelfen werden die Einnahmen dem Klub bei seinem Langzeitprojekt "Leistungszentrum AKS 2030" allemal, mit dem sich der Verein für die sportliche Wettbewerbsfähigkeit in Sachsen rüsten will. Schließlich kickt die Betriebssportgemeinschaft längst im Schatten von RB Leipzig.

Und mit dem 1. FC Lok Leipzig (ebenfalls Regionalliga Nordost) gibt es weitere Konkurrenz in der eigenen Stadt. Mit im Schnitt 2.700 Zuschauern ist Zuspruch da, jetzt soll eine neue Flutlichtanlage her. Auch mit Hilfe des TSV 1860.

Lesen Sie hier: Schnäppchen aus Giesing! FC Arsenal buhlt um Ex-Löwe