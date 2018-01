Wie die Sechzger erklärten, wird ihr Coach zur Pause die komplette Mannschaft austauschen. Die Torhüter Hendrik Bonmann und Marco Hiller spielen etwa je eine Halbzeit. Verzichten muss Bierofka dagegen auf Timo Gebhart, Nicolas Andermatt und Daniel Wein, die nach Verletzungen derzeit noch im Aufbautraining sind.

Bemerkenswert: Nach über einem Jahr Verletzungspause wird auch Simon Seferings wieder für die Löwen spielen. Der 22-Jährige hatte lange mit einer komplizierten Knie-Verletzung zu kämpfen gehabt.

Markus Ziereis: "Ein absolutes Highlight"

"Die Trainingsbelastung in dieser Woche war so hoch, dass ich keinem Spieler zumuten kann, 90 Minuten zu spielen. Einige Spieler, die bisher noch nicht zum Einsatz kamen, werden erstmals vor so einer Kulisse spielen", erklärte Bierofka.

Am Freitag waren 5.000 Karten verkauft. Allein die Leipziger reisen mit 800 Fans an. Der TSV 1860 wird am heutigen Samstag ab 16 Uhr die Tageskasse öffnen. "Für ein Freundschaftsspiel ist das eine tolle Kulisse", meinte Bierofka. Unter anderem haben beide Fanlager eine Choreo geplant.

"Zwei Choreos bei einem Freundschaftsspiel - was die Fans bieten, ist einmalig. Ich bin besonders gespannt darauf, was die Leipziger mitbringen", sagte Stürmer Markus Ziereis. "Ich denke, das Spiel wird ein absolutes Highlight. Es ist ein guter Test, der uns sofort zeigt, wo wir stehen."

