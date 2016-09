An diesem Freitagabend wird in der Arena in Fröttmaning gegen den TSV 1860 auflaufen (18.30, im Live-Ticker auf az-muenchen.de). Der Außenstürmer (3 Tore, 3 Assists) wäre der Topscorer der 2. Liga, wäre da nicht sein Teamkollege Collin Quaner (5 Tore, 2 Assists). Gemeinsam mit dem Schweizer Adrian Nikci bilden die beiden ein Sturm-Trio, vor dem Löwen-Coach Kosta Runjaic eindringlich warnt. Elf Tore schoss Union in dieser Saison bislang, einzig Tabellenführer Braunschweig (12) hat mehr Treffer erzielt, Sechzig dagegen nur drei.