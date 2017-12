TSV 1860 an der Tabellenspitze

In der Regionalliga Bayern stehen die Löwen nach dem Sieg gegen den SV Schalding-Heining (3:0) derweil an der Tabellenspitze, vermeintlich souverän. Doch so sicher, wie es das Tabellenbild zeichnet, ist die Führung der Giesinger nicht. Das ist der Stand: Sechzig ist mit 48 Punkten Erster, gefolgt von der Reserve des 1. FC Nürnberg (41 Punkte).

Aber: Weder die Nürnberger (in Pipinsried) noch der Tabellen-Vierte FC Bayern II (in Schweinfurt, 39 Punkte) konnten ihre Spiele am Wochenende absolvieren. Der FC Ingolstadt II (39 Punkte) hatte derweil spielfrei - und ebenso ein Spiel weniger als die Sechzger (22 Spiele).

FC Bayern ist weiter dran

Gerade die Bayern-Amateure werden im kommenden Jahr als noch schärferer Konkurrent erwartet. Entsprechend ist wohl die Aussage von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zu werten, die Löwen spürten schon den "heißen Atem" seiner Mannschaft.

Fakt ist: Gewinnt der FC Bayern sein Nachholspiel in Schweinfurt, sind es nur noch sechs Punkte. Tendenz ist, dass die Rivalen aus der Säbener Straße die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern wohl längst noch nicht abgeschrieben haben.

Bierofka warnt

Nicht zuletzt müssen die Sechzger in der zweiten Halbserie bei allen vier Verfolgern - Schweinfurt hat 38 Punkte - auswärts ran. Beginnend am 24. Februar im Bundesliga-Stadion des 1. FC Nürnberg.

"Ich habe keine Kristallkugel, kann nicht sagen, ob wir Erster werden", hatte Coach Bierofka nach dem recht trostlosen Unentschieden vor einer Woche in Rosenheim gesagt. Das zeigt, dass das, was viele Fans und Beobachter für gesetzt halten, lange noch nicht sicher ist: Dass die Löwen am Ende der Saison sicher Meister sein werden. Es bleibt spannend, wohl bis zum Schluss!

