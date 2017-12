Zudem wurde ein weiterer Termin bekannt: Am 25. Februar treten Hofmann und Co. beim Al-Ko-Cup in der ratiopharm arena in Neu-Ulm an. Neben Gastgeber SV 1846 Ulm und den Sechzgern laufen die Traditionsteams des VfB Stuttgart, SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und dem Karlsruher SC auf.