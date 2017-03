München - Am Donnerstag geht es für die Kicker des TSV 1860 nach dem Abschlusstraining in Richung Rheinland, wo am Freitagabend das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf auf dem Programm steht. Dort wollen Trainer Vitor Pereira und seine Elf nach satten achte Pleiten in Serie endlich wieder ein Erfolgserlebnis in der Fremde feiern.