In New York warf sie erst Venus Williams nach der Abwehr eines Matchballs und dann auch deren Schwester Serena aus dem Turnier und sorgte damit für die Wachablösung auf dem Tennis-Thron.

Karolina Pliskova beförderte mit ihrem Halbfinal-Sieg gegen Serena Williams Angelique Kerber zur neuen Nummer eins - will in ihrem ersten Grand-Slam-Finale am Samstag (22.00 Uhr MESZ/Eurosport) aber den Titel der Kielerin verhindern. "Ich hoffe, es ist noch nicht vorbei. Ich hoffe, dass ich noch einen Schritt gehen kann. Ich werde alles für diesen Titel geben", kündigte die 24-Jährige selbstbewusst an.