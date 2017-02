Donald Trump bezog sich auf einen Beitrag von Ami Horowitz, der zu Recherchen nach Schweden gereist war, um dort die Situation von asylsuchenden Migranten zu beleuchten. Als Beweis für seine Informationen über "No-Go-Areas" in Schwedens Hauptstadt Stockholm zeigte er Interviewausschnitte von zwei Polizisten, die ihre Erfahrungen schildern.

Interviewte Polizisten: Ganz andere Fragen gestellt!

Diese Polizisten wiederum haben sich jetzt in der schwedischen Tageszeitung Dagens Nyheter (DN) zu Wort gemeldet und erzählen von einer ganz anderen Story: Zwar stammen die Aussagen von ihnen, die gestellten Fragen waren aber ganz andere. Die Situation der Geflüchteten wurde im Interview nicht angesprochen. Stattdessen hätte Horowitz ihre Aussagen neu zusammengeschnitten und somit in einen ganz anderen Zusammenhang gerückt. Es riecht verdächtig nach den viel zitierten "Fake News" und rückt Trumps nächsten Tweet in ein anderes Licht:

Zudem sprach Horowitz davon, dass die tatsächlichen Vorkommnisse in Schweden von der Regierung im großen Stil vertuscht würden, und machte sich über das ehemals stolze Volk der Wikinger lustig, das heutzutage seine ganze Tatkraft verloren hätte und sich gegen die Vorkommnisse nicht mehr wehren könne.

Fox News und die Berichterstattung über Europa

Dass man Informationen von Fox News mit Vorsicht "genießen" muss, ist nichts wirklich Neues. Gerade Berichte über Europa sind nicht nur in Sachen Rechtschreibung und Geografiekenntnissen zumindest fragwürdig (die französische Stadt Toulouse liegt nicht in Südost-Europa und hat den Buchstaben "O" auch nicht vier Mal im Namen) ,sondern, wie der Fall in Schweden zu zeigen scheint, auch in Bezug auf den Inhalt nicht immer ganz astrein.