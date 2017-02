Promis mit politischen Statements

Oscar-Moderator Jimmy Kimmel (49) übte während der Show Kritik an Donald Trump und stichelte fleißig gegen den 70-Jährigen. Und auch der iranische Regisseur Asghar Farhadi (44) wurde hinsichtlich des von Donald Trump verhängten Einreiseverbots für die Menschen aus dem Iran, Syrien, Libyen, Somalia, Jemen und dem Irak in seiner Videobotschaft sehr deutlich: "Es tut mir leid, dass ich heute Nacht nicht bei Ihnen bin. Meine Abwesenheit geschieht aus Respekt vor den Einwohnern meines Landes und den sechs anderen Ländern, denen durch den unmenschlichen Einreisestopp in die USA Verachtung entgegengebracht wird." Und weiter: "Wer die Welt in Kategorien von 'Wir' und 'unsere Feinde' einteilt, schafft Angst."