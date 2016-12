Trotz Terroranschlags in Berlin ARD zeigt Thriller "Spuren der Rache"

Berlin - Die ARD wird trotz des filmischen Terrorszenarios ihren zweiteiligen Thriller "Spuren der Rache" mit Heiner Lauterbach und Tochter Maya am 2. und 4. Januar im Ersten ausstrahlen. "Der Thriller "Spuren der Rache" geht von einem fiktiven Fall aus, erzählt keine religiös motivierte Tat und hat damit keine inhaltliche Parallelität zu den tragischen Ereignissen des Terroranschlags in Berlin", sagte ein Sprecher der Programmdirektion in München auf Anfrage. In dem Film geht es um ein Bombenattentat auf einen Politiker in der Hauptstadt.