Trotz Gerichtsurteil Warum Rihanna in Angst vor einem Stalker leben muss

Erst am Dienstagmorgen wurde ein Stalker festgenommen, der Superstar Rihanna (29, "Work" ) vor ihrem Appartement in New York auflauern wollte. Doch er ist bereits wieder auf freiem Fuß, wie das US-Promiportal "TMZ" schreibt. Dem Bericht zufolge hat der Mann vor Gericht gestanden Hausfriedensbruch begangen zu haben. Dennoch sei er bereits am Mittwochnachmittag wieder freigekommen. Das große Problem an der Sache: Der Mann will Rihanna angeblich nicht in Ruhe lassen.