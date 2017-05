Trotz Barcelona-Sieg Real Madrid ist spanischer Meister

Messi holt sich die Torjägerkanone

Im Camp Nou waren die Gäste durch einen Doppelpack von Inui (8., 61.) völlig überraschend mit 2:0 in Führung gegangen. Dank eines Eigentors von Juncá (64.), eines Treffers des Uruguayers Luis Suárez (74.) sowie zwei Toren von Messi (76. per Foulfmeter/90.+2) schafften die Hausherren doch noch die Wende. Gäste-Torwart Yoel hatte in der 71. Minute einen von Messi getretenen Foulelfmeter gehalten.

Mit 37 Treffern war Messi am Ende erfolgreichster Torjäger der spanischen Meisterschaft vor Suárez (29) und Ronaldo. Barcelona, das in der Champions League im Viertelfinale gegen Juventus ausschied, kann diese Spielzeit aber doch noch einen Titel holen. Am 27. Mai trifft man in Madrid im Pokalfinale auf Deportivo Alavés.