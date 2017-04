"Die Bayern sollten nicht enttäuscht sein. Man kann nicht immer drei Titel gewinnen", sagte der Weltmeister-Coach am Donnerstag bei einem PR-Termin in Hamburg. Eine Woche vor dem 2:3 am Mittwochabend gegen Borussia Dortmund im Pokal-Halbfinale war der deutsche Rekordmeister bereits in der Champions League an Real Madrid gescheitert.