"Trooping the Colour" in London Herzogin Kate strahlt in Pink mit der Sonne um die Wette

Kaiserwetter für "Trooping the Colour" in London. Bei der alljährlichen Geburtstagsparade in London zu Ehren von Queen Elizabeth II. (91) strahlte zumindest Herzogin Kate (35) mit der Sonne um die Wette. Die Ehefrau von Prinz William (34) saß gemeinsam mit Herzogin Camilla (69) und ihrem Schwager Prinz Harry (32) in einer Kutsche. Während Camilla, die Ehefrau von Prinz Charles (68), in einem hellen Ensemble durch dezente Zurückhaltung glänzte, setzte Herzogin Kate auf eine richtige Knallfarbe! Ähnliche pinke Kleider für einen Wow-Autritt finden Sie hier