München - Doreen Dietel verkörperte in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" zehn Jahre lang die sympathische Kosmetikerin "Trixi" - erlebte in ihrer Rolle Höhen und Tiefen. Auf Facebbok verkündet die Schauspielerin jetzt ihr Serien-Aus: "So, meine Lieben, jetzt ist es raus, für Trixi ist es ab Sommer aus. Manche sind traurig, manche auch froh, aber ganz ehrlich, das Leben ist nun mal so Auch ich gehe mit einem weinenden Auge, und mit einem Lachen und werde Euch hoffentlich weiterhin viel Freude mit spannenden Rollen hier machen."