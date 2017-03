Triumphator-Anstich Starkbierrede: Springers Spitzen gegen die Stadt

Über das Alkoholverbot am Hauptbahnhof: "Ein klitzeklitzekleines Problem ist halt die Wiesn. Oder Champions Leageau. Oder Biergarten-Saison. Fürs Oktoberfest gibt es schon eine Idee. Zwischen Haupteingang und Hauptbahnhof wird ein durchgehendes Ausnüchterungszelt gebaut. Wenn Du da mit drei Promille vom Käferzelt Richtung Bahnhof dackelst, kriegst Du erst a Maß Apfelschorle, dann a Speibtüten, dann einen Windkanal mit original Frischluft ausm Karwendelgebirg und nüchtern kommst am Bahnhof an."

Über die Sicherheitsoffensive des CSU-Fraktionsvorsitzenden Michael Kuffer: "Michael Kuffer, der Rathaus-Rommel. Weil, er will eine Bewaffnung. Jetzt muss man wissen, der Sicherheitsdienst von München kämpft nicht im Irak gegen den IS, sondern an der Isar gegen Wildbiesler und unerlaubtes Grillen. Wenn das der Erdogan liest: In München geht man mit dem Maschinengewehr gegen Schweinswürstel vor. Dann sagt der: Jetzt mag ich doch wieder in die EU."

Über den Streit um den Kulturstrand: "Lieber OB, wenn zwischen Rimini und der Costa del Sol jemals soviel Geschiß gemacht worden wäre, wie bei uns um 25 Meter Sandstrand, dann gäbe es bis heute keinen einzigen Urlauber am gesamten Mittelmeerstrand. Reißts Euch zamm. Die Vorhersage für diesen Sommer sagt: Wir haben höchstens 12 zusammenhängende Sonnentage – und sogar an dene soll’s regnen."

Über die Stadtrats-CSU: "Der neue Fraktionschef der Rathaus-CSU ist zugleich der Chef vom Jagd- und Fischereimuseum, Manuel Pretzl. Der ist Fraktionschef geworden, weil’s in der CSU gesagt ham, der ist Profi, das kennt der ja aus dem Museum, den Umgang mit Staubfänger, Gehörnten und Präparaten, wo du nicht weißt, sind die echt oder sind die schon ausgestopft."

Über den Posten des Landesvorsitzenden der SPD: "Und die größte Frage Anfang des Jahres war: Wird’s ein Bub oder ein Mädel. Damit ist aber nicht der Eisbär in Hellabrunn gemeint, sondern der Landesvorsitzende der SPD in Bayern. Jetzt hat die SPD schon so viele Kandidaten für den Landsvorsitz, dass sich der Markus Söder gemeldet hat und sagt: ich tät’s machen."

Über den ausgezeichneten Dieter Reiter: "Der Dieter Reiter hat dieses Jahr den Karl-Valentin-Orden gekriegt. Herr Reiter, da brauchen Sie sich gar nichts drauf einbilden: Die einzige Auszeichnung, die in München wirklich was wert ist, ist die Feinstaub-Plakette."