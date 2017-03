Die Bayern haben das Halbfinale (25./26. April) erreicht – und ein gutes Omen in der Tasche. Denn Fakt ist: Der Sieger dieses Duells hat danach immer den Cup geholt. Klingt also nun nicht wirklich nach der ganz großen Sensation. Von Anpfiff weg machten die Bayern da weiter, wo sie in Person von Arjen Robben am vergangenen Samstag mit dem Treffer zum 8:0 gegen den Hamburger SV aufgehört hatten. Tempo. Tempo. Tempo. Druck. Druck. Druck. Und so fragten sich die Zuschauer: War das in Blau der HSV? Okay, es war ein dunkleres Blau, die stolzen Fans würden sagen: ein Königsblau – und nicht das Schlafanzug-Blau des HSV.