Wie schafft man es, nach zwei derartigen Gold-Triumphen die Spannung aufrecht zu erhalten und dabei nicht von der inneren Euphorie und den Dingen, die von außen auf einen einprasseln, erschlagen zu werden?

Da hat die Laura a bisserl den Vorteil, dass Südkorea doch ein wenig ab vom Schuss ist. All das wird erst kommen, wenn sie den Flieger verlässt und den ersten Fuß wieder auf deutschen Boden setzt. Da wird es von Feier zu Feier, von Ehrung zu Ehrung gehen. Insgesamt muss man auch sagen, dass das Umfeld von der Laura ja auch gewaltig dazugelernt hat. Es ist jetzt nicht nur an ihr, zu einigen Dingen schlicht Nein zu sagen, sondern auch das Umfeld muss sie einfach etwas abschotten. Die Erfolge sind toll, aber sie hat ja noch Ziele vor Augen.

Hat Dahlmeier eigentlich überhaupt eine Schwäche?

Wenn sie eine hat, dann habe ich sie noch nicht entdeckt. Für mich ist sie schlicht die perfekte Athletin.

Kann Sie die Rekorde der bisherigen Biathlon-Queen Magdalena Neuner, die 2012 ihre Karriere beendet hat, eigentlich brechen?

Eigentlich hat sie das für mich schon. Beide sind Doppel-Olympiasiegerinnen. Klar, Neuner ist zwölf Mal Weltmeisterin geworden, Laura erst sieben Mal. Aber wenn man gesehen hat, wie souverän und beeindruckend sie in Hochfilzen fünf Mal Gold geholt hat, dann ist das nur eine Frage der Zeit. Man kann die beiden nicht wirklich miteinander vergleichen und Laura ist sicher nicht so das Glamour-Girl, wie es die Magdalena war, aber von der reinen Leistung her steht Laura für mich schon über der Neuner.

Sie schwärmen ja richtig von Dahlmeier.

Ich wünsche ihr einfach noch viele Goldmedaillen und drücke ihr alle vorhandenen Daumen. Mir gefällt, wie sie sich als Athletin nie hat verbiegen lassen, immer ihr Ding gemacht hat. Das ist eine Charaktereigenschaft, die mir sehr sympathisch ist. Sie ist unglaublich bodenständig und einfach in jeder Sekunde authentisch, da gibt es nichts, was sie vortäuscht oder vorspielt. Die Laura ist genauso, wie sie sich gibt. Sie hat eine wirklich beeindruckende mentale Stärke. So was gibt es nur ganz selten.

Kommt das auch von Ihrem großen Hobby? Dahlmeier ist in ihrer Freizeit Extrembergsteigerin.

Ich denke, dass das sehr eng zusammenhängt. Sie muss in diesen Situationen einen klaren, kühlen Kopf behalten und immer Herrin des Moments sein. Sie hat in den Bergen sicher auch gelernt, dass nur dieser eine Moment zählt, in dem man sich gerade befindet. Ich hoffe nur, dass sie bei ihren Bergtouren weniger Risiko geht als beim Biathlon, wo sie ja in schwierigen Situationen gerne alles riskiert.

"Dahlmeier ruht vollkommen in sich selbst"

Sie haben für sich die richtige Balance beim Wettkampf durch die Lektüre des Buches "Zen in der Kunst des Bogenschießens" gefunden. Denken Sie, dass für Dahlmeier das Bergsteigen diese Funktion übernimmt?

Ganz genau. Ein sehr guter Punkt, ich denke, dass da ganz viele Parallelen sind, dass Laura in den Bergen eben vollkommen abschalten kann, den ganzen Rummel der Öffentlichkeit ausblendet und eben mit sich und der Situation allein ist - und damit auch allein fertig werden muss. Wer jemals gesehen hat, was das für Berge sind, die sie bezwingt, der weiß, welche Stärke im Kopf sie haben muss, um das überhaupt zu schaffen. Sie ruht vollkommen in sich selbst, weiß aber eben auch, dass es ein Leben außerhalb des Biathlons gibt. Sie ist extrem bodenständig. Wer immer wieder Momente erlebt, in denen auch alles vorbei sein kann, der kann die Dinge für sich immer in Perspektive setzen und eben nicht abheben.