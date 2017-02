Trip im Frühling Drei Ideen: Jetzt Sonne tanken in München

München - Der Frühling klopft an und die Sonne scheint endlich länger als nur ein paar Minuten. Auch die Temperaturen klettern nach oben. 10 Grad in der Sonne fühlen sich deutlich wärmer an. Vor allem in Süddeutschland ist es jetzt mittags und nachmittags sehr angenehm. Wer die wohlige Wärme spüren will, für den lohnt sich ein Kurztrip nach München.