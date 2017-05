Stürmer Azemi (25) wurde in der Rückrunde bereits an Drittligist Holstein Kiel ausgeliehen, wo er neun Mal zum Einsatz kam. Torhüter Mielitz (27) hatte die SpVgg schon in der vergangenen Saison einen Wechsel nahegelegt, er kam in dieser Runde zu zwei Einsätzen in der Regionalliga Bayern.