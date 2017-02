Trikot mit historischem Wert aus der Kabine geklaut Texas Rangers fahnden nach Super-Bowl-Trikot von Tom Brady

Trikot hat großen historischen Wert

Das wollen die texanischen Super-Bowl-Gastgeber nicht auf sich sitzen lassen: "In Texas haben Gastfreundschaft und Football eine große Bedeutung. Tom Bradys Trikot hat großen historischen Wert und wurde bereits als wertvollstes NFL-Sammelobjekt der Geschichte bezeichnet. Irgendwann wird es sicher in der Hall of Fame hängen", teilte Dan Patrick, sagte Spitzenpolitiker Patrick. Es sei daher wichtig, dass nicht in den Geschichtsbüchern stehe, dass Bradys Trikot in dem Bundesstaat gestohlen worden sei.