Trickbetrug Seniorin ausgeraubt: Die miese "Schwester Gerda"

Schwabing - Kaum ein Tag vergeht, an dem Trickdiebe nicht versuchen, in München Senioren zu belügen, zu betrügen und zu bestehlen. Am Dienstag wandte eine Täterin eine Masche an, die an Dreistigkeit und Bösartigkeit kaum zu übertreffen ist: Die Diebin gab sich bei einer 87-Jährigen als Altenpflegerin aus, die angeblich die Wohnung überprüfen müsse – weil die alte Dame verwahrlosen würde.