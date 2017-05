Doch im letzten Jahr habe er zu viel getrunken, anstelle sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. "Es wurde einfach zum Problem", so Pitt. Seit einem halben Jahr habe er auch dem Alkohol abgeschworen, was für ihn einen faden Beigeschmack habe. Dafür könne er nun wieder bis in seine Fingerspitzen fühlen.

Cranberrysaft und Sprudel-Wasser

Er habe mit dem Trinken aufgehört, einfach so, weil er so nicht mehr weiterleben wollte. Dafür genießt er nun Cranberrysaft und kohlensäurehaltiges Wasser. "Ich habe die saubersten Harnwege in ganz Los Angeles, das garantiere ich Ihnen", versichert Pitt. Es sei natürlich schrecklich, dass er dafür erst bis an die Klippe vorlaufen musste.

Er habe nun seine Schwächen und Fehler betrachtet und gelernt, auf welcher Seite der Straße er gehen wolle. Außerdem habe er eine Therapie begonnen. "Ich liebes es, ich liebe es", sagt er.

Schlammschlacht vermeiden

Die Familie stehe nach wie vor an erster Stelle. "Kinder sind so zart. Sie absorbieren alles", erzählt Pitt. Die Besuchsrechte und alles würden gerade ausgearbeitet. Pitt schildert, dass er durch das Einschalten des Jugendamtes an dieses System gebunden war. Als das vorbei war, konnten er und Jolie die Details klären. "Wir geben beide unser Bestes", so der Schauspieler. Die beiden hätten stets die Kinder im Hinterkopf. Mit "großer Sorgfalt und Fingerspitzengefühl" würden sie an die Sache herangehen.

Der Fokus liege nun darauf, dass alle das Ganze stärker und als bessere Menschen überstehen werden. Eine Schlammschlacht vor Gericht wollten sie um jeden Preis vermeiden. Denn das wäre "einfach schrecklich und sieht auch schrecklich aus", sagt Pitt.