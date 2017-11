Trennung von Darren Aronofsky: Aus nach einem Jahr! Jennifer Lawrence ist wieder Single

Sie schwärmten in Interviews in den höchsten Tönen voneinander - nun gehen die beiden privat wieder getrennte Wege. Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence (27, "Passengers") und Regisseur Darren Aronofsky (48, "Black Swan") haben ihre Beziehung beendet. Nicht näher genannte Quellen haben gegenüber "Entertainment Tonight" (ET) ausgeplaudert, dass sich das Paar bereits letzten Monat getrennt habe.