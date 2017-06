Trendy durch den Sommer Diese Sonnenbrillen-Styles lieben die Stars

Die Temperaturen sind bereits sommerlich und neben Kleidungsstücken wie Röcken, Bikinis und Co. ist jetzt vor allem ein Accessoire unverzichtbar: die Sonnenbrille. Sie schützt die Augen nicht nur vor der schädlichen UV-Strahlung, sondern rundet das Outfit auch perfekt ab. Denn je nach Brillenform kann man so seinem Look eine Extraportion Coolness oder auch den femininen Feinschliff verleihen. Wenn es nach den Promis geht, sind diese Modelle besonders angesagt: (Mit dieser verspiegelten Sonnenbrille liegen Sie voll im Trend)