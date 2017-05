Trendgetränk 2017? Lecker! Dieses Bier wird aus Festival-Pipi gemacht

Großeinsatz in der JVA Aufstand: Häftlinge legen Brand im Jugendknast!

Am Dienstagabend ist in einem Jugendgefängnis in Oberfranken Alarm ausgelöst worden. Häftlinge wollten nicht in ihre Zellen zurückkehren und legten ein Feuer. Stundenlange Verhandlungen folgten.