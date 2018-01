Trend-Pose auf Instagram Fish-Hooking-Pose: Komplimente angeln leicht gemacht

Zumindest Promis wie Bella Hadid (21), Sofia Richie (19) oder Stefanie Giesinger (21) angeln sich damit ein virtuelles Kompliment nach dem anderen. Natürlich machen auch die volllippigen Social-Media-Profis Kendall (22) und Kylie Jenner (20, "Keeping Up With the Kardashians") mit.

So ganz neu ist die Idee, den Finger lasziv an die Lippen zu legen, übrigens nicht. Auch Madonna (59) oder sogar Marilyn Monroe ließen sich so fotografieren, nur nicht auf Instagram. Aber irgendwann kommt eben jeder Trend wieder.