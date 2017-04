Trend auf Twitter Suchbild: Finden Sie die Schlange auf diesem Foto?

Exklusive Party in Grünwald Promi-Sause: Klose, Lauterbach & Co. bei Wempe

Champagner schlürfen und dabei die Zeit am liebsten anhalten wollen: Am Dienstagabend feierten die Münchner Promis in der Grünwalder Einkehr die "Wempe Piano Night" mit Glashütte-Uhren-Higlights.