Trend-Alarm Auf dieses Accessoire haben es alle It-Girls jetzt abgesehen

Baginskiy gründete sein eigenes Label 2012, doch schon in jungen Jahren entwickelte er eine Leidenschaft für Hüte: "Meine Familie teilte meine Leidenschaft mit mir, als Kind bewunderte ich immer die Hüte, die meine Großeltern trugen", erinnert er sich im Interview mit Harper's Bazaar. Als er mit seiner Oma das erste Mal an einem Hut-Atelier vorbeigelaufen sei, habe er gewusst, dass das seine mögliche Zukunft sein könnte. Mittlerweile ist Baginskiy in aller Munde, seine Designs reichen von Strohhüten mit bunten Quasten und Pom Poms bis hin zu coolen Schiebermützen mit Leder-Details.