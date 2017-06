Um die Ziele umzusetzen, gilt es nach dem ordentlichen Test in Dänemark (1:1) und dem gelungenen Auftritt in der WM-Qualifikation gegen San Marino (7:0), an den Feinheiten zu werkeln.

"Die konkreten Themen in den nächsten Tagen und Wochen sind weiterhin, an der Offensive ein bisschen zu arbeiten, das wird Schwerpunkt bleiben. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch darum kümmern, dass wir defensiv in der Organisation stabil stehen. Und auch um Standardsituationen müssen wir uns kümmern", sagte Löw.

Süle plant Umzug

Vor dem Abflug nach Sotschi am Donnerstag bleiben ihm dafür zwei Trainingseinheiten. Seine Spieler sind jedenfalls trotz der verkürzten Sommerpause hochmotiviert. "Wir wollen dem Bundestrainer zeigen, dass er uns zu Recht eingeladen hat", sagte Niklas Süle, der die freien Tage genutzt hatte, um noch einige Sachen für seinen bevorstehenden Umzug nach München zu klären.

Lars Stindl entspannte derweil bei der Familie. "Jetzt freuen wir uns aber darauf, dass es losgeht", versicherte der Gladbacher: "Wir wissen um die Schwierigkeit der Gruppe, haben aber den Anspruch, so weit wie möglich zu kommen."

Die deutsche Mannschaft trifft bei der Generalprobe für die WM 2018 in der Gruppenphase auf Australien, Chile und Kamerun. Löw ist von einem guten Auftritt überzeugt. Er fahre mit einem sehr guten Gefühl und Vorfreude zu diesem Turnier. "Man spürt den Ehrgeiz der jungen Spieler, alles bestmöglich zu machen", so der Bundestrainer.

