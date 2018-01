US-Verteidigungsminister James Mattis sprach von einem Schritt der "Konfliktentschärfung". Er deutete an, dass die regulären Frühjahrsmanöver mit Südkorea kurz nach den Paralympischen Spielen beginnen sollen. Die Manöver lösen regelmäßig Protest aufseiten der isolierten kommunistischen Führung in Nordkorea aus, die den USA Angriffsvorbereitungen unterstellt. Washington und Seoul bestreiten das.

Die Einigung beider koreanischer Staaten folgte auf Entspannungssignale aus Nordkorea in Richtung Süden. Machthaber Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsansprache am Montag angeboten, eine Delegation zu den Olympischen Spielen zu schicken und Gespräche darüber zu führen.

Seoul hatte daraufhin ein Treffen auf hoher Ebene - möglichst mit Vertretern im Minister- oder Vizeministerrang - vorgeschlagen. Beide Seiten waren dann am Mittwoch weiter aufeinander zugegangen, indem sie ihre Telefon- und Faxleitungen an der Grenze erstmals seit knapp zwei Jahren wieder geöffnet haben. Trump hatte die Annäherung beider Staaten seiner Politik der Stärke zugeschrieben. Der US-Präsident und die Führung in Pjöngjang hatten sich in den vergangenen Monaten gegenseitig mit scharfen Drohungen überzogen, was die schlimmsten Befürchtungen ausgelöst hatte.

China begrüßt Annäherungen Süd- und Nordkoreas

China begrüßte die anstehenden Gespräche zwischen Nord- und Südkorea und rief und zu einer weiteren Entspannung der Lage auf. China habe durchweg eine konstruktive Rolle gespielt und unermüdlich daran gearbeitet, die Probleme auf der koreanischen Halbinsel zu lösen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Man hoffe, dass die internationale Gemeinschaft nun weitere Unterstützung anbiete.

Der japanische Regierungssprecher Yoshihide Suga betonte, dass Japan mit Südkorea und den USA vereinbart habe, weiter zusammen "den Druck auf Nordkorea durch alle möglichen Mittel zu erhöhen", um es zum Abbau seines Raketen- und Atomprogramms zu bewegen. Dieses Vorgehen werde auch mit China und Russland abgestimmt.

Nach dem jüngsten Test einer neuen nordkoreanischen Interkontinentalrakete Ende November hatte der UN-Sicherheitsrat erst vor Weihnachten die Sanktionen gegen das Land noch mal verschärft. Pjöngjang hatte angegeben, mit der Rakete das gesamte US-Festland erreichen zu können.

