Treffen am Montag CDU und CSU: Versöhnung aus Alternativlosigkeit

München - Es wird keine Krönungsfeier mit Champagner und Kaviar, sondern ein verordnetes Versöhnungstreffen bei Gegrilltem, Kartoffelsalat und bayerischem Bier in der Kantine des Franz-Josef-Strauß-Hauses, wenn sich die Präsidien von CDU und CSU am Sonntag in München treffen. Alles wird wieder gut sein und am Montag wird CSU-Chef Horst Seehofer in Anwesenheit der wohlwollend dreinschauenden Kanzlerin und CDU-Chefin verkünden: Selbstverständlich unterstütze man Angela Merkel bei ihrem erneuten Anlauf aufs Kanzleramt.