Tatsächlich haben Gosling und Mendes schon vor längerem eine vollwertige kleine Familie gegründet. 2011 hatten sich die Stars am Set des Films "The Place Beyond The Pines" kennengelernt. 2014 kam Tochter Nummer eins, Esmeralda Amada, zur Welt. In diesem April folgte ihr Schwesterchen Amada Lee. Dass Gosling und Mendes eine Trauung geheim halten scheint nicht abwegig. Die beiden leben äußerst zurückgezogen. Auch Mendes jüngste Schwangerschaft war erst wenige Tage vor dem Geburtstermin publik geworden.