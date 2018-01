Trauriges Geständis Mayim Bialik: Mütter brachten sie zum Weinen

"Ich fühlte mich sofort fehl am Platz", erzählt sie. Die anderen Teilnehmerinnen seien in einem ewigen Mutter-Wettbewerb gewesen. Sie hätten darüber diskutiert, wie schnell das Kind zur Welt gekommen sei, wie frühreif ihre Kinder beim Hinsetzen oder Lachen seien. "Alles war ein Konkurrenzkampf". Das hatte Bialik so sehr verunsichert, dass sie das Treffen "unter Tränen" verließ. Heute würde ihr das sicher nicht passieren - sie steht zu ihren Erziehungsmethoden und ruft im Video zu weniger Konkurrenzdenken und mehr gegenseitiger Unterstützung auf.