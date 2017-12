Ruth Espiricueta ist von so viel Engagement der Menschen überwältigt: "Vielen Dank an alle für die Betreuung aller Schüler der Monte Cristo Grundschule und dafür, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Unsere erstaunlichen Schüler machen uns zu großartigen Lehrern. Es gibt mir so viel Freude in meinem Herzen, all die Liebe und Unterstützung für unsere Schule aus der ganzen Welt zu sehen. Crystal hat ein riesiges Lächeln auf ihrem Gesicht. [...] Vielen Dank und viel Segen. Frohe Weihnachten und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr."

Schön, dass zumindest einem kleinen Teil der armen Kinder dieser Welt ein schönes Fest ermöglicht werden konnte.

