Session in Pyeongchang IOC will Anti-Doping-Recht reformieren - 32 Russen klagen

Der Doping-Skandal um Russland soll Folgen haben. Das Internationale Olympische Komitee kündigte auf der Session in Pyeongchang nach der Kritik an der Rechtssprechung des höchsten Sportgerichts CAS Reformen an. Zu spät. 32 russische Athleten reichten Klage beim CAS ein.